سوريا.. انفجارات في موقع للجيش بريف حلب

أصيب أربعة أشخاص، في حصيلة أولية، جراء انفجارات وقعت فجر اليوم في أحد مواقع الجيش السوري بمحيط بلدة العيس بريف حلب الجنوبي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن فرق الدفاع المدني أجلت المصابين، فيما أغلقت الجهات المعنية الطرق المؤدية إلى موقع الانفجارات، مع استمرار عمليات الإخلاء وتأمين المنطقة.

وحذرت السلطات السكان من الاقتراب من الموقع أو التوجه إلى المناطق المحيطة به، نظراً لاحتمال وجود ذخائر غير منفجرة وشظايا وأجسام خطرة، داعية إلى تجنب الطرق المؤدية إلى المنطقة وتركها مفتوحة أمام فرق الإسعاف والدفاع المدني.

وأكدت الجهات المختصة أن توقف الانفجارات لا يعني انتهاء الخطر، لاحتمال بقاء ذخائر غير منفجرة وأجسام خطرة في الموقع ومحيطه.