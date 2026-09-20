4 شروط لإعادة فتح مضيق هرمز.. ماذا تطلب إيران من أمريكا؟

أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الأحد أن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز.

ونقلت (إرنا) عن قاليباف، كبير المفاوضين الإيرانيين، قوله "ما لم تتحقّق هذه الشروط، فلن تكون هناك أي نافذة للعودة إلى ظروف المفاوضات السابقة أو إعادة فتح مضيق هرمز".

منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي، تغلق إيران إلى حدّ كبير مضيق هرمز الذي كانت تعبره قبل الحرب خُمس صادرات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال، في المقابل، تفرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية.

وقال قاليباف "لقد تم نقل الرسائل وتوضيح شروطنا للطرف المقابل بوضوح عبر الوسطاء".

ونقلت طهران عبر الوسطاء إلى واشنطن شروطها المسبقة لاستئناف المحادثات، وهي تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، إضافة إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع العقوبات بشكل كامل.