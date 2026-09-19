أمريكا تدعو إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوما في السودان

دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً في السودان، معلنة عن مساهمة بـ 375 مليون دولار لدعم الإغاثة.

وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، في تغريدة على منصة إكس ، :"تشارك حكومة الولايات المتحدة مخاوف بشأن الوضع الكارثي في السودان. ساهمت الولايات المتحدة بمبلغ 375 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان وبرنامج الأغذية العالمي، المانح الرئيسي، بينما يعملان معًا لإنقاذ الأرواح في السودان".

وأضاف :"لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع. يجب على الأطراف المتحاربة قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يومًا تسمح بالوصول الإنساني دون عوائق".