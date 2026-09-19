سوريا.. قوى الأمن توقف مسؤولاً في خلية ضالعة بمقتل 3 من عناصرها

أعلنت قوات الأمن السورية السبت توقيف أحد أبرز المسؤولين في خلية ضالعة بمقتل ثلاثة من عناصرها خلال عملية جنوب البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) "ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا القبض على وليد الفلاح، أحد أبرز متزعمي الخلية المتورطة في استشهاد 3 من عناصر قوى الأمن في الصنمين" بريف درعا.

وقتل عناصر الأمن الثلاثة في اشتباك مع مجموعة مسلحة في درعا بجنوب سوريا، خلال مداهمة أمنية بحقّ مطلوب، وفق ما أعلنت السلطات الخميس الماضي، فيما قال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس إن المطلوب ينتمي إلى تنظيم "داعش".

وأوقفت قوات الأمن لاحقا خمسة أشخاص، وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن العملية أتاحت "تفكيك خلايا إجرامية وأخرى مرتبطة بتنظيم "داعش" كانت تنسق في ما بينها".

ويتبنى تنظيم "داعش" الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا إلى حين هزيمته في آخر معاقله في سوريا في العام 2019، بين الحين والآخر اعتداءات تطال خصوصا قوات الأمن السورية، بعدما حضّ عناصره على قتال السلطات الجديدة عقب الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024.