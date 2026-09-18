الاستخبارات الأمريكية تفكك شبكة «وكلاء ذكاء اصطناعي» إيرانية على وسائل التواصل

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وباحثين أمنيين، أن حملة إيرانية مدعومة من الدولة الإيرانية استخدمت ما يعرف بـ«وكلاء الذكاء الاصطناعي»، وهي برامج قادرة على تشغيل البرمجيات وإنجاز سلسلة من المهام بصورة ذاتية، ضمن عملية استهدفت جمهوراً داخل الولايات المتحدة.

وتكمن خطورة التطور الجديد وفق مسؤولين أمنيين في أن الذكاء الاصطناعي لم يعد يُستخدم فقط لإنتاج صورة مزيفة أو كتابة منشور مضلل، وإنما بات قادراً على تنفيذ أجزاء متعددة من حملة التأثير نفسها، بدءاً من إنشاء الحسابات، مروراً بإنتاج المحتوى، وصولاً إلى نشره والتفاعل مع مستخدمين آخرين.

وبحسب الصحيفة، استخدمت الجهات المنفذة نماذج ذكاء اصطناعي صينية مفتوحة المصدر لإنشاء مئات «الوكلاء»، قبل إطلاقها لإدارة حسابات على منصات من بينها «فيسبوك» و«إنستغرام» و«إكس» و«تيك توك». وقال المسؤولون إن ضوابط الحماية التي يفترض أن تمنع أنظمة الذكاء الاصطناعي من إنشاء حسابات مزيفة أو التلاعب بالنقاشات الإلكترونية جرى تعطيلها في عدد من الحالات.

وكان الجانب الإيراني من هذه العمليات الأكثر إثارة للقلق لدى المسؤولين والباحثين الذين تحدثوا إلى الصحيفة إلى جانب نماذج صينية وإسرائيلية. فالحسابات التي أنشأها الذكاء الاصطناعي قدمت نفسها باعتبارها لأمريكيين عاديين يعيشون في مدن كبرى، واستخدمت تلك الهويات للمشاركة في النقاشات السياسية والتعليق على منشورات صحفيين وسياسيين.

ونشرت الحسابات صوراً ساخرة ومحتوى يتناول القضايا السياسية الأمريكية، ومن بينها مواقف معارضة للحزب الجمهوري، فيما وصل عدد متابعي الحسابات التي أنشأها الذكاء الاصطناعي إلى نحو 80 ألف شخص خلال النصف الأول من العام، بحسب «نيويورك تايمز».

وقال باحثون أمنيون إن هذه الحملات لا تزال بدائية نسبياً، إلا أن أهميتها تكمن في الاتجاه الذي تكشف عنه، إذ يمكن لأنظمة أكثر تطوراً مستقبلاً أن تجعل الحسابات الآلية أكثر قدرة على تقليد المستخدم الحقيقي والدخول في محادثات يصعب تمييزها عن النشاط البشري.

وقال كايل كريشتون، الباحث في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورجتاون، إن الوكلاء يمكن أن يصبحوا متطورين إلى درجة تمكنهم، إلى جانب تشغيل أعداد كبيرة من الحسابات، من «الاندماج والظهور بشكل أقرب إلى المستخدم البشري».

لماذا النماذج المفتوحة؟

ويرتبط جانب من المخاوف باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة يمكن تنزيلها وتشغيلها على أجهزة خاصة وتعديل آليات الحماية فيها.

وأوضح كايل تشان، الباحث في مؤسسة «بروكينغز»، أن الاختلاف عن النماذج المغلقة التي تقدمها شركات مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» يكمن في أن الأنظمة المفتوحة يمكن تشغيلها بصورة مستقلة، ما يقلل قدرة الشركات المطورة على التدخل وإيقاف استخدامها عندما تُستغل في عمليات مخالفة.

ولا تقتصر التجارب على إيران. وقال مسؤولون أمريكيون إن الصين اختبرت الأساليب نفسها، فيما جرى ربط حملتين أخريين بشركات خاصة في إسرائيل. وفي إحدى الحالات الإسرائيلية، أقرت شركة باستخدام نموذج «ديب سيك» الصيني للتحكم في آلاف الحسابات، لكنها قالت إن النشاط كان اختباراً دفاعياً لدراسة مخاطر إساءة استخدام هذه الأنظمة.