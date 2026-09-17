سوريا.. مقتل 3 من عناصر قوى الأمن باشتباكات مع مسلحين

قتل ثلاثة عناصر أمن في اشتباك مع مجموعة مسلحة في درعا بجنوب سوريا، خلال تنفيذهم مداهمة أمنية بحقّ مطلوب، وفق ما أفاد بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي، فيما قال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس إن المطلوب ينتمي إلى تنظيم "داعش".

وأعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان "استشهاد ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي" وإصابة آخرين بجروح "خلال تنفيذ مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين بريف درعا".

وقالت إن "مجموعة مسلحة خارجة عن القانون يقودها المطلوب" أقدمت على "استهداف الدورية والاشتباك مع عناصرها أثناء تنفيذ المهمة".

وأضافت أن عناصر الأمن تنتشر في المدينة لملاحقة أفراد المجموعة وأعلنت فرض "حظر تجوال مؤقت" فيها.

وقال مصدر حكومي محلي لوكالة فرانس برس إن المطلوب الذي اشتبكت معه قوات الأمن ينتمي إلى تنظيم "داعش".

ويتبنى تنظيم "داعش" الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا إلى حين هزيمته في آخر معاقله في سوريا في العام 2019، بين الحين والآخر اعتداءات تطال خصوصا قوات الأمن السورية، بعدما حضّ عناصره على قتال السلطات الجديدة عقب الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024.