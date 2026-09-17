مأساة انهيار منجم ذهب في السودان تحصد 82 قتيلاً

لقي ما لا يقل عن 82 عاملاً مصرعهم إثر انهيار منجم في بلدة النهود بولاية غرب كردفان في السودان.

وقالت شبكة أطباء السودان إن انهيار منجم ذهب في ولاية غرب كردفان أودى بحياة أكثر من 82 شخصاً، مؤكدةً استمرار البحث عن ناجين، وقالت مصادر أن ارتفاع حصيلة ‌القتلى في هذا الموقع النائي يرجع ‌إلى الافتقار لإجراءات السلامة ومعدات الإنقاذ في المنجم البدائي.

وبعد جهود إنقاذ استمرت طول الليل، قال خير السيد جبارة، أحد الناجين لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا نعرف كم عدد الأشخاص الذين ما زالوا بالداخل». وأضاف أن «الجميع يعملون بجد لانتشال الجثث أو أي ناجين، لكن الأمر صعب؛ نحن بحاجة إلى آليات ثقيلة لإزالة الصخور والتربة».

وقال الأمين سليمان، وهو عامل منجم آخر كان يعمل على حافة منجم الزرعة، إن «المناجم هنا متقاربة، فإذا انهار أحدها، انهار معه كل ما يليه».

وأضاف «هذا ما حدث هنا. حتى الآن، تم انتشال 82 جثة، لكن لا يزال هناك أشخاص محاصرون تحت الأرض منذ أمس. لا أعتقد أنهم على قيد الحياة».

وتشير المعلومات الأولية إلى أن ستة مناجم عميقة ومتلاصقة انهارت بسبب مياه الأمطار، ما أدى إلى انهيار سلسلة الآبار، وأن من بين المُعدنين الذين يعملون في هذا المنجم أطفالاً غير بالغين.