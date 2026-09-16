أزمة الطاقة تجبر الإيرانيين على المشي

في مؤشر إلى زيادة الضغوط الداخلية التي تواجهها إيران، دعا الرئيس مسعود بزشكيان الإيرانيين إلى المشي واستخدام وسائل النقل العام والدراجات والدراجات النارية الكهربائية، مؤكداً ضرورة تطبيق مبادرة «يوم واحد في الأسبوع من دون سيارة».

وقال بزشكيان خلال اجتماع الحكومة، أمس، إن «الشعار الرئيسي للحكومة» هو عدم توقف عجلة الإنتاج، داعياً المؤسسات الحكومية إلى قيادة جهود خفض استهلاك الطاقة وتحويل الترشيد إلى ثقافة عامة.

وتشمل الإجراءات استخدام حافلات لنقل الموظفين، وتعديل ساعات العمل، ودمج المباني الحكومية وإغلاق المباني غير المستخدمة.

وتأتي الإجراءات بعدما فقدت إيران نحو 230 مليون متر مكعب يومياً من قدرة إنتاج الغاز جراء الضربات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير، وهي خسارة فاقمت عجزاً قائماً أصلاً في الإمدادات، بالتزامن مع نقص الكهرباء وانقطاعات أثرت في المنازل والأنشطة التجارية.

وكانت طهران قد أعلنت خططاً لاستعادة جزء من القدرة المفقودة قبل الشتاء.