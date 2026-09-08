البرلمان العربي يدين بأشد العبارات اعتداءات جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية وسفن سعودية





أعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانة البرلمان العربي الاعتداءات الإجرامية التي شنتها جماعة الحوثي على عدد من مدن المملكة العربية السعودية ومنشآت نفطية، وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، مؤكدا أن أمن المملكة خط أحمر وأن المساس به يمثل تهديدا للأمن القومي العربي.

وشدد اليماحي، في بيان أصدره اليوم، على تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك لوقف هذه الاعتداءات واتخاذ موقف حازم تجاه أي انتهاكات تستهدف سيادة الدول العربية وأمنها وسلامة أراضيها.