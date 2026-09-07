11 قتيلاً بغارات إسرائيلية ليلية على بلدة في جنوب لبنان

قتل 11 شخصا بينهم رضيعان في غارات ليلية اسرائيلية على بلدة كفررمان بجنوب لبنان، على ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية اليوم الإثنين، غداة غارات واسعة النطاق أوقعت سبعة قتلى رغم وقف اتفاق النار المعلن مع "حزب الله"، والاتفاق الإطاري بين حكومتي لبنان واسرائيل.

ومنذ أن أعلنت اسرائيل الخميس السيطرة على مرتفع علي الطاهر الذي كان يعدّ منشأة عسكرية للحزب قرب النبطية، كثّفت غاراتها على تلك المنطقة.

واتهمت اليوم الإثنين "حزب الله" بانتهاك وقف إطلاق النار "بشكل متكرر" في محاولة لإعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان، مؤكدة أن "هذه الانتهاكات لن يتم قبولها".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان مقتضب على إكس إن الانتهاكات شملت "هجمات متكررة بطائرات مسيّرة، وتخزين للأسلحة، وبنية تحتية إرهابية، ومراكز قيادة مدمجة داخل مناطق مدنية".

وقضى تسعة أشخاص في غارة على مبنى سكني من ثلاثة طوابق في كفررمان، كما قتل عنصران من فرق الإسعاف في ضربة بواسطة مسيّرة على سيارة في البلدة، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية.

وعاد سكان بلدة كفررمان المحاذية لمدينة النبطية، إلى منازلهم مع انخفاض التصعيد إثر التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو، تراجعت معها حدة الغارات والقصف والعمليات والمواجهات في لبنان، بالتوازي مع إبرام لبنان واسرائيل اتفاق إطار.