الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء مبان قبيل شن غارات في جنوب لبنان

أمر الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر الاثنين، سكان بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان بإخلاء مبان محاذية لما قال إنه منشأة تابعة لـ"حزب الله" المدعوم من إيران، قبيل شن غارات عليها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن هذه الغارات ردا على إطلاق الحزب مسيّرتين على جنوده في "المنطقة الأمنية" التي يقيمها في جنوب لبنان، معتبرا أنه يشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار.

وطالب الرئيس اللبناني جوزاف عون الأحد الولايات المتحدة بـ"التحرك العاجل" لوقف الغارات الإسرائيلية على الجنوب، مندّدا بـ"تصعيد خطير"، فيما أدّت ضربات إلى مقتل سبعة أشخاص رغم وقف اتفاق النار المعلن مع "حزب الله"، والاتفاق الإطاري بين حكومتي البلدين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اصدر في وقت سابق أول إنذار بالإخلاء في لبنان منذ شهر، محذرا سكان مبان في بلدة عربصاليم بضرورة مغادرتها قبيل مهاجمة ما وصفه بمنشأة لـ"حزب الله" بالقرب منها.