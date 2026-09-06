60 قتيلاً في معارك بين القوات اليمنية والحوثيين

وقالت 3 مصادر عسكرية حكومية يمنية، إن 26 جندياً قتلوا في صفوف القوات الحكومية خلال التصدي لهجمات الحوثيين في جبهات مقبنة وجبل حبشي والبرح في غرب تعز في الساعات الماضية، بينما أفادت مصادر طبية وعسكرية مقربة من الحوثيين بمقتل 31 مقاتلاً في صفوفهم.
وأفاد مصدر طبي في مدينة تعز، بأن هجوماً صاروخياً أسفر عن مقتل 6 مدنيين كانوا يستقلون حافلة.
واتهم مسؤول حكومي، الحوثيين باستهداف الحافلة التي كانت تسير على طريق بين تعز وعدن.
وذكرت المصادر، أن القوات الحكومية سيطرت على تلتي الوثرة وسعيد طه بالتزامن مع السيطرة على التلال الجبلية ذيبان والخضيرة والنجدين، في مديرية حيفان بمحافظة تعز والتي ترتبط حدودياً مع محافظة لحج.
في السياق، أعلنت المصادر، أن القوات الحكومية أحكمت سيطرتها كذلك على عدد من القرى في جبهة حيس جنوبي محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، بينها قرى وادي نخلة والفاش وهيجة عبيد، بعد هجوم واسع.