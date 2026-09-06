60 قتيلاً في معارك بين القوات اليمنية والحوثيين

قتل أكثر من 60 شخصاً في اليمن، أمس، بينهم مدنيون في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين، وفق ما أفادت مصادر طبية وعسكرية.

وقالت 3 مصادر عسكرية حكومية يمنية، إن 26 جندياً قتلوا في صفوف القوات الحكومية خلال التصدي لهجمات الحوثيين في جبهات مقبنة وجبل حبشي والبرح في غرب تعز في الساعات الماضية، بينما أفادت مصادر طبية وعسكرية مقربة من الحوثيين بمقتل 31 مقاتلاً في صفوفهم.

وأفاد مصدر طبي في مدينة تعز، بأن هجوماً صاروخياً أسفر عن مقتل 6 مدنيين كانوا يستقلون حافلة.

واتهم مسؤول حكومي، الحوثيين باستهداف الحافلة التي كانت تسير على طريق بين تعز وعدن.

إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية، بأن القوات الحكومية اليمنية سيطرت، السبت، على عدة قرى ومواقع مهمة في محافظتي تعز والحديدة، غربي البلاد.

وذكرت المصادر، أن القوات الحكومية سيطرت على تلتي الوثرة وسعيد طه بالتزامن مع السيطرة على التلال الجبلية ذيبان والخضيرة والنجدين، في مديرية حيفان بمحافظة تعز والتي ترتبط حدودياً مع محافظة لحج.

وأضافت المصادر أن هذه المواقع كانت تحت قبضة الحوثيين منذ سنوات، وتكتسب أهمية كونها مرتفعة وتطل على عدة مناطق، وتسمح للقوات الحكومية بالتحكم في خطوط إمداد الحوثيين المتجهة نحو عدد من الجبهات بين محافظتي تعز ولحج.

في السياق، أعلنت المصادر، أن القوات الحكومية أحكمت سيطرتها كذلك على عدد من القرى في جبهة حيس جنوبي محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، بينها قرى وادي نخلة والفاش وهيجة عبيد، بعد هجوم واسع.