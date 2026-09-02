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الشرق الأوسط

مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن

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البيان

دان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد معاليه أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً سافراً لسيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها.

وشدد الأمين العام على أن دول مجلس التعاون تقف إلى جانب مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، في كل الإجراءات والتدابير التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة شعوبها والمقيمين على أراضيها.