رئيس مجلس الشورى البحريني يؤكد تضامن بلاده الكامل مع الإمارات وإدانتها للهجوم الإيراني العدواني

تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية تضامن من معالي علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين، أعرب فيها عن إدانة واستنكار مملكة البحرين الشديدين لتجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات بطائرة مسيرة.

وأكد معاليه أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، ويخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، ومبادئ حسن الجوار.

وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى البحريني عن التضامن الكامل والوقوف إلى جانب دولة الإمارات، ومساندتها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها، مؤكداً أن أمن الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشاد معاليه بكفاءة ويقظة القوات المسلحة الإماراتية وأنظمة الدفاع الجوي، وما بذلته من جهود مخلصة في التصدي للطائرة المسيرة.

وشدد معالي علي بن صالح الصالح على أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام إيران بالامتثال لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتوقف التام عن اعتداءاتها وهجماتها العدوانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.