إخماد 110 حرائق خلال 24 ساعة في الجزائر

تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية، عمليات إخماد عشرات الحرائق التي اندلعت في ولايات شمالي وشرقي البلاد، في وقت بلغت فيه أحدث حصيلة بشرية معلنة 12 وفاة و54 مصابا بحروق.

تمكنت مصالح الحماية المدنية في الجزائر، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من يوم أول أمس الخميس إلى الجمعة، من إخماد 110 حرائق من أصل 174 حريقا، في عدد من الولايات، حسب ما ورد في حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضحت المديرية أنه "بخصوص الوضعية الخاصة للغطاء النباتي، والمحاصيل الزراعية، وواحات النخيل وأحزمة التبن، من 27 إلى 28 أغسطس، بلغ العدد الإجمالي للحرائق 174 حريقا، حيث تم إخماد 110 منها، فيما تتواصل العملية لإخماد 64 حريقا متبقيا".

ولفتت إلى أنه بخصوص الحرائق المتواصلة في الولايات، فقد تبقى "20 حريقا في جيجل، و14 في سكيكدة، و10 في الطارف، و6 في قالمة، و5 في عنابة، و4 في بجاية، و2 في البويرة، وحريق في ميلة، وآخر في تبسة، وحريق في قسنطينة".