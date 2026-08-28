مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني يرصد زيادة عدد السفن العابرة "هرمز"





سجل مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة عددا من السفن العابرة لمضيق هرمز - وهو ممر مائي حيوي لصناعة الطاقة العالمية - يفوق ما سجلته المنصات التقليدية الموفرة للبيانات.

وأفاد تقرير صادر عن مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، بأن نحو 29 سفينة شحن عبرت المضيق في المتوسط يوميا خلال الأيام السبعة الماضية.

وأشار التقرير إلى أن 103 سفن دخلت الخليج خلال الأسبوع الماضي، فيما غادرت 101 سفينة.

وسجل التقرير زيادة طفيفة في حركة الملاحة منذ انتهاء الأعمال القتالية النشطة بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة في نهاية يوليو الماضي.