5 سفن فقط تعبر مضيق هرمز وسط استمرار المخاطر

عبرت خمس سفن فقط مضيق هرمز، أمس الثلاثاء، وفق بيانات شركة «كبلر» لتتبع حركة السفن، في مؤشر إلى استمرار حركة الملاحة عند مستويات شديدة الانخفاض، رغم التحركات الدبلوماسية الجارية لتأمين الممر البحري الاستراتيجي.

وتأتي البيانات في وقت استأنفت فيه إيران وسلطنة عُمان مباحثاتهما بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت في المضيق، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطهير الممر من الألغام بالكامل، محذراً طهران من زرع ألغام جديدة.

وبلغت تدفقات النفط عبر المضيق أخيراً نحو 5 ملايين برميل يومياً، مقارنة بأكثر من 20 مليون برميل يومياً قبل الحرب.