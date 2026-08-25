ترامب: إعدام المتظاهرين في إيران يجب أن يتوقف





أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن استيائه من تزايد عمليات الإعدام التي تنفذها إيران على خلفية الاحتجاجات الحاشدة في مطلع العام قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتداعية لا تدفع رواتب جزء كبير من جيشها، في حين تقتل المتظاهرين في الوقت نفسه، حتى عندما لا يتظاهرون، بمستويات غير مسبوقة".

وأضاف "هذه أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة، يجب أن تتوقف فورا".

لم تتضح فورا المعلومات الجديدة التي دفعت ترامب إلى الإدلاء بالتصريح، إلا أن هناك تزايدا مستمرا في عمليات الإعدام في إيران منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.