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الشرق الأوسط

الجامعة العربية تدين مشروعات استيطانية إسرائيلية بالضفة الغربية

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وام

أدان نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية طرح السلطات الإسرائيلية مشروعات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، محذرا من مخطط E1 الذي يستهدف تقسيم الضفة وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.

وقال فهمي، في بيان اليوم، إن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين وسوريا ولبنان تعكس نهجا يقوم على استخدام القوة وفرض الأمر الواقع وانتهاك سيادة الدول، مؤكدا أن الاستيطان يستهدف تقويض فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة متواصلة الأطراف.

وطالب الأمين العام مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لوقف الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها، محذرا من أن غياب المساءلة يشجع إسرائيل على مواصلة العمل خارج إطار القانون الدولي.