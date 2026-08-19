الأمين العام للجامعة العربية يدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور بسوريا

أدان معالي نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري بمحافظة إدلب السورية، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا سافرا للسيادة السورية وقواعد القانون الدولي.

وقال فهمي، في بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم، إن هذه الغارات الإسرائيلية استفزازية وغير مبررة ومرفوضة، متهما إسرائيل بالسعي إلى نشر الفوضى وتوسيع ساحات الصراع والمواجهات في المنطقة.

وطالب الأمين العام الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهما وإلزام إسرائيل بوقف هذه الاعتداءات ووضع حد لها، بما يحول دون الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف في المنطقة.