زلزال بقوة 7.7 درجات يضرب قبالة سواحل أندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة قبالة جزيرة فلوريس في شرق اندونيسيا في وقت مبكر السبت، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وحدد المرصد الأميركي مركز الزلزال قبالة الساحل الشمالي للجزيرة، على بعد نحو 68 كيلومترا شمال غرب مقاطعة اندي، وعلى عمق يبلغ 10 كيلومترات فقط.

وأعقب الزلزال هزتين ارتداديتين في نفس المنطقة بقوة 5,6 و5,9 درجة. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، من احتمال أن يتسبب الزلزال بأمواج تسونامي.

وتشهد إندونيسيا والدول المجاورة لها زلازل بشكل متكرر نظرا لوقوعها ضمن حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي سلسلة من المناطق النشطة زلزاليا تمتد من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.