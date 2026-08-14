ترامب: قريباً جداً سأعلن مضيق هرمز أرضاً أمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريباً جداً مضيق هرمز منطقة تابعة للولايات المتحدة، معتبرا أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية، جاء ذلك خلال تجمّع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك، وقال ترامب ضاحكا "قريبا جدا سأعلن مضيق هرمز أرضا أميركية، هذا الأمر صحيح".

وأضاف: "لا يمكن أن نترك إيران تستمر على نهجها ولن نسمح لها بالحصول على سلاح نوو".

وأكد ان الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران فولاذي، ووجه رسالة للمواطنين الأمريكيين طالبهم فيها بتحمل القليل من المال بسبب ارتفاع أسعار الوقود، جاء فيها: "أقول للأميركيين إن دفعهم القليل من الأموال الإضافية للوقود يوقف إيران عند حدها".

كما نقلت ‌محطة ​فوكس نيوز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن ⁠الولايات المتحدة ستضرب إيران اقتصاديا بقوة، وذلك في ‌وقت تواجه فيه الدولتان ‌صعوبات جمة في ‌سبيل التوصل لاتفاق ‌لإنهاء الحرب ‌الدائرة بينهما منذ ​نحو ستة ‌أشهر.

وتأتي ​تصريحات ⁠ترامب بعد يوم من ​قول ⁠وزير الخزانة ⁠الأمريكي سكوت بيسنت إن ⁠الولايات المتحدة ستطبق إجراءات "لم يشهدها أحد من قبل" على طهران ‌في وقت قريب قد ​يكون الأسبوع المقبل.