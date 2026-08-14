رئيس البرلمان العربي يدين المخطط الإرهابي لـ "داعش" في الكويت

أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، واستنكر بأشد العبارات المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية بدولة الكويت، مشيدا في هذا السياق بيقظة الأجهزة الأمنية الكويتية التي تمكنت من إحباطه وضبط أحد المواطنين المنضمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي قبل تنفيذ مخططه الإرهابي.

وأعرب اليماحي، في بيان اليوم، عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الكويت، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها الوطني، مؤكدا رفضه التام لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، وكل المخططات الإجرامية التي تستهدف أمن الدول العربية واستقرارها.