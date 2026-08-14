البحرية البريطانية: ناقلة نفط تتعرض لضربة بطائرة مسيّرة في مضيق هرمز

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) الجمعة بأن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في مضيق هرمز الخميس، ما ألحق بها أضرارا طفيفة من دون وقوع إصابات.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان أنها "تلقت تقارير من السلطات العسكرية تفيد بأن ناقلة نفط استهدفت بطائرة مسيرة أثناء إبحارها إلى خارج مضيق هرمز".

وأضاف "لحقت بالسفينة أضرار طفيفة، فيما أظهرت التقارير أن جميع أفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم، ولم ترد تقارير عن أي أضرار بيئية".

ولم تحدد الهيئة البريطانية هوية الناقلة أو المسؤول عن الهجوم. واضافت "ننصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".