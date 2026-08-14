وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران بـ"عزلة اقتصادية غير مسبوقة"

هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ليل الجمعة، بفرض عزلة اقتصادية على إيران لم يشهدها العالم من قبل، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل.

وقال بيسنت لقناة "نيوز ماكس" الأميركية المحافظة أن هذه التدابير "ستكون مزيجا من العزلة الاقتصادية التي لم يشهد العالم لها مثيلا من قبل"، مضيفا أن "الحصار المستمر في مضيق هرمز...سيحول دون دخول أي شيء إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها".

ودعا الجميع إلى ترقب المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، واصفا التدابير بأنها تجمع بين الضغط المالي وحصار الموانئ.

وفي وقت سابق، صرّح نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن الأولوية الرئيسية للولايات المتحدة في الحرب ضد إيران هي الحفاظ على أسعار النفط والبنزين منخفضة للأميركيين، بينما تأتي مسألة منع طهران من حيازة سلاح نووي في المرتبة الثانية.

ويتناقض موقف بيسنت الحازم مع تصريحات له أدلى بها في الرابع من أغسطس، حين اعتبر في حديث مع شبكة "سي إن بي سي" أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع طهران لإعادة فتح مضيق هرمز في غضون أيام.

وأدت هذه التصريحات إلى صعود أسهم وول ستريت وانخفاض أسعار النفط.