الجامعة العربية و"التعاون الخليجي" يؤكدان أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية

أكدت جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بينهما، بما يعزز وحدة الموقف العربي تجاه القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، ويدعم جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار وصون المصالح العربية.

جاء ذلك خلال استقبال نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واللذين بحثا عددا من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وناقش الطرفان مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة التطورات المتصلة بأمن واستقرار دول الخليج العربي وانعكاساتها على الأمن القومي العربي، إلى جانب القضايا العربية ذات الأولوية، وسبل تعزيز التنسيق والتكامل بين الجامعة ومجلس التعاون في التعامل معها.

وبحث الجانبان أيضا آفاق تطوير التعاون بين الأمانتين العامتين وتعزيز آليات التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم العمل العربي المشترك وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.