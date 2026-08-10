مجتبى يغيّر قيادة إيران العسكرية.. وترامب يضع شرطاً جديداً للمفاوضات

أصدر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الاثنين قرارات عيّن بموجبها قادة في مناصب عسكرية كرئاسة هيئة أركان القوات المسلحة، والحرس الثوري.

ولم يظهر مجتبى خامنئي علنا منذ انتخابه في مارس الماضي، واكتفى بإصدار بيانات مكتوبة باسمه. وأكد مسؤولون إيرانيون وأمريكيون إصابته في الحرب.

وعيّن خامنئي اللواء علي عبداللهي رئيسا لهيئة الأركان، كما ثبّت أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري، وعيّن كيومرث حيدري نائبا لعبداللهي، ومصطفى إيزدي نائبا لوحيدي.

كما سمّى علي عظمائي قائدا لبحرية الحرس خلفا لعلي رضا تنغسيري الذي اغتيل خلال الحرب.

وقتل العديد من القادة العسكريين الإيرانيين خلال الحرب المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في فبراير الماضي.

كما طالت الاغتيالات شخصيات تجمع بين الأدوار السياسية والأمنية، من أبرزها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني الذي اغتيل في مارس.

وتأتي هذه التعيينات بعد أن صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على إيران، بمطالبتها بتعويضات وإدراجها ضمن مطالب واشنطن في أي مفاوضات مستقبلية، وبالتزامن مع استمرار الحصار البحري الذي تراهن الإدارة الأمريكية على مفاقمة الضغوط الاقتصادية على طهران.