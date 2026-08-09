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الشرق الأوسط

وزيرا خارجية البحرين والأردن يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع الإقليمية

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وام

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن أيمن الصفدي ،يوم السبت، الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

و ذكرت وكالة أنباء البحرين، أنه تم خلال اتصال هاتفي تلقاه الزياني من الصفدي، بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وصون حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء آفاق التعاون والتنسيق الثنائي لتعزيز العمل العربي المشترك ومواصلة التشاور حيال القضايا الاقليمية والدولية التي يناقشها مجلس الأمن الدولي.