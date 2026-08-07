ترامب متفائل بقرب فتح «هرمز» ونائبه متشائم

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بسير المفاوضات مع إيران قائلاً إنها تسير «بشكل استثنائي» وفي الاتجاه الصحيح نحو إعادة فتح مضيق هرمز قريباً، لكن نائبه جيه دي فانس أعرب عن تشاؤمه بقرب التوصل للاتفاق وخفض سقف التوقعات بقرب فتح مضيق هرمز، واصفاً المفاوضات بأنها «معقدة» وستستغرق وقتاً، مشيراً إلى أن النظام الإيراني منقسم ويصعب التفاوض معه.

ويأتي هذا التقييم في وقت لا تزال فيه العقبات الفنية والقانونية تعرقل التوصل إلى اتفاق، إذ أفادت مصادر في قطاع الشحن بأن المقترح الإيراني العُماني لتنظيم الملاحة يواجه تحديات تتعلق بالعقوبات الأمريكية ومتطلبات التأمين وآليات الرسوم، فيما حذرت اتحادات الشحن الدولية من أن فرض أي رسوم إلزامية قد يقوض النظام القانوني للمضائق.

وفي طهران، عرضت تقارير إيرانية، بعض ملامح الاتفاق المرتقب بشأن مضيق هرمز مع عمان.

وقالت إن الترتيبات المقترحة تنص على اعتماد الممر الشمالي القريب من الساحل الإيراني لدخول السفن باتجاه مياه الخليج، والممر الجنوبي القريب من الساحل العُماني لخروجها.

وأضافت الوكالة، أمس، أنه بعد انتهاء المهلة المقررة بـ60 يوماً يُوقف مرور السفن عبر الممرين الشمالي والجنوبي، وتنتقل حركة الملاحة بشكل كامل إلى الممر الأوسط من المضيق.