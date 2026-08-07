الإمارات و7 دول: إسرائيل تهدد اتفاق غزة وحل الدولتين

أدانت الإمارات وسبع دول عربية وإسلامية الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، محذرة من أنها تهدد استكمال الاتفاق السياسي في قطاع غزة وتقوض فرص تنفيذ حل الدولتين.

وأكد وزراء خارجية الإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر، في بيان مشترك أمس أن الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع، وتهدد المسار السياسي بإعادة دوامة التصعيد وتعميق الكارثة الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن ما يجري لا يقتصر على غزة، بل يمتد إلى اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والتوسع الاستيطاني، والإجراءات الأحادية في القدس، معتبراً أن هذه السياسات تستهدف فرض أمر واقع بالقوة وتقويض الأسس التي يقوم عليها حل الدولتين.

ودعا الوزراء مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات فاعلة لضمان احترام إسرائيل التزاماتها القانونية.

ميدانياً، ارتفع عدد الإصابات خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم قلنديا شمال القدس، فيما أضرم مستوطنون النار في منازل جنوب الضفة، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.