الكويت تقرر إغلاق المدرسة الإيرانية الخاصة

أصدر وزير التربية الكويتي سيد جلال الطبطبائي قراراً وزارياً اليوم الخميس بإلغاء الترخيص التعليمي الممنوح للمدرسة الإيرانية الخاصة في دولة الكويت وإغلاقها.

وقالت وزارة التربية الكويتية في بيان صحفي إن القرار يأتي في إطار مسؤوليتها القانونية والتنظيمية وحرصها على حماية المصلحة العامة وضمان التزام المؤسسات التعليمية بالأنظمة واللوائح النافذة، واستناداً إلى أحكام القوانين والقرارات المنظمة للتعليم الخاص، وبعد الاطلاع على تقارير الإدارة العامة للتعليم الخاص وما تقتضيه المصلحة العامة.

وأوضحت أن القرار نص على إنهاء العمل بقرار تجديد الترخيص التعليمي الصادر للمدرسة وإغلاقها، مع تكليف الإدارة العامة للتعليم الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يشمل التنبيه على المدرسة بإيقاف قبول طلبة جدد اعتباراً من العام الدراسي 2026/2027، وإخطار أولياء أمور الطلبة المقيدين فيها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى قبل بدء العام الدراسي 2026/2027، بما يضمن استقرارهم التعليمي وعدم تأثر مسيرتهم الدراسية.

وأضافت الوزارة أن القرار يأتي كذلك في إطار تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لقطاع التعليم الخاص، وترسيخ مبدأ الالتزام بالضوابط التنظيمية بما يحفظ المصلحة العامة ويضمن انتظام العملية التعليمية وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وذكرت أن الإدارة العامة للتعليم الخاص ستتابع جميع الإجراءات الواردة في القرار والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انتقال الطلبة إلى مدارس أخرى بكل يسر، بما يكفل استمرارهم في الدراسة دون أي انقطاع أو تأثير على مسيرتهم التعليمية.