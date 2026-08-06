سوريا تعيد فتح مطار دير الزور الدولي بعد توقف 14 عاما

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، أمس، إعادة فتح مطار دير الزور الدولي بعد استكمال أعمال صيانته وتأهيله، واستئناف تشغيل الرحلات الجوية الداخلية والدولية، وذلك بعد توقف دام نحو 14 عاما.

وأوضحت الهيئة أن المطار استقبل أول رحلة داخلية للخطوط الجوية السورية قادمة من مطار دمشق الدولي، إيذانا ببدء تشغيل الرحلات المنتظمة بين المدينتين، كما استقبل أول رحلة دولية قادمة من الكويت عبر الخطوط الجوية السورية، إيذانا باستئناف الرحلات الدولية من وإلى المطار، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضافت أن تشغيل الخطين يأتي ضمن جهودها لتوسيع شبكة الوجهات الجوية، وإعادة تنشيط حركة الطيران الداخلي، وتسهيل حركة المسافرين، ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين المحافظات السورية والدول الأخرى.