اللجنة الوزارية العربية للقدس تدعو لتحرك دولي ضد الانتهاكات الإسرائيلية

عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، اليوم، اجتماعا في العاصمة الأردنية عمان.

وشارك في الاجتماع، الذي ترأسه أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، عدد من وزراء الخارجية العرب، ونبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، في كلمته أمام الاجتماع، أن القدس تتعرض لمخاطر متصاعدة نتيجة محاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم، محذرا من سعي إسرائيل إلى تحويل الصراع من نزاع سياسي إلى صراع ديني، داعيا إلى تحرك عربي ودولي دبلوماسي وقانوني وإعلامي لمواجهة هذه السياسات، مع التشديد على أهمية دعم صمود المقدسيين وتعزيز وجودهم في المدينة.

وناقشت اللجنة تطورات الأوضاع في مدينة القدس، والانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والتصعيد الاستيطاني، وإجراءات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، إلى جانب سبل تنسيق التحرك العربي على الساحة الدولية، ودعم صمود المقدسيين، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية هوية المدينة ومقدساتها.