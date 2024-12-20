بغداد تعلن إعادة 1905 عسكريين سوريين وتتحفظ على أسلحتهم

أعلنت بغداد، اليوم، أنها أعادت 1905 عسكريين وعشرات من الموظفين المدنيين السوريين كانوا لجأوا إليها مؤخرا، مؤكدة التحفظ على أسلحتهم. وذكرت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع العراقية أنه تمت إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين العسكريين السوريين وتسليمهم بشكل أصولي إلى قوة حماية من الجانب السوري في منفذ القائم الحدودي بين البلدين، بعد شمولهم بالعفو الصادر عن السلطات السورية.

وذكر بيان القيادة أن منتسبي الجيش السوري ضباطا ومراتب، فضلا عن موظفي وحراس منفذ البو كمال السوري كانوا قد لجأوا إلى القوات العراقية وطلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا، وسمح لهم بالدخول لأسباب إنسانية.

وأضافت القيادة في بيانها أنه جرى يوم أمس إعادة 36 موظفاً سورياً من العاملين في منفذ البو كمال إلى بلادهم بناء على طلبهم.

وأكدت أن الأسلحة التي كانت بحوزة التشكيل السوري محفوظة في وزارة الدفاع العراقية وسيتم تسليمها إلى الحكومة السورية الجديدة حال تشكيلها.