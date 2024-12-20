أطباء بلا حدود : الحصار الإسرائيلي أدى إلى انهيار النظام الصحي بغزة

أكدت منظمة "أطباء بلا حدود"، أن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة أدى إلى انهيار شبه كامل للنظام الصحي، فبينما تعمل 17 مستشفى فقط بشكل جزئي من بين 36، أصبحت باقي المرافق خارج الخدمة تماما بسبب نقص الوقود والمياه النظيفة والإمدادات الطبية، ونتيجة لهذا الوضع، يواجه المرضى والجرحى نقصا حادا في العناية الطبية.

وأكدت المنظمة، في تقرير أصدرته اليوم، أنها وثقت حالات اضطر فيها الأطباء إلى التخلي عن محاولة إنقاذ الأرواح بسبب نقص التخدير والإمدادات الأساسية.

وأفادت المنظمة أنه خلال فترة السنة التي يغطيها تقريرها - من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024 - تعرض موظفو أطباء بلا حدود وحدهم لـ 41 هجوما وحادث عنف، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف والتوغلات العنيفة في المرافق الصحية، وإطلاق النار المباشر على مراكز إيواء المنظمة وقوافلها، والاحتجاز التعسفي لأفراد من طواقمها من قبل القوات الإسرائيلية.

وذكرت المنظمة أن طاقمها الطبي والمرضى على حد سواء اضطروا إلى إخلاء المرافق الصحية بشكل عاجل في 17 حادثة منفصلة، وغالبا ما كانوا يركضون فعليا للنجاة بحياتهم، مشددة على أن الأعمال القتالية بالقرب من المرافق الطبية، تعرّض المرضى ومقدمي الرعاية والموظفين الطبيين للخطر.