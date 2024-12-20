السيسي وأردوغان : إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضرورة لاستقرار المنطقة

أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي الأساس لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك تجاه أزمات المنطقة.

وبحث الجانبان الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، وإخلاء سبيل الرهائن، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع في سوريا، حيث شدد السيسي على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها، ودعم عملية سياسية شاملة لتحقيق المصالحة الوطنية.

وفي ما يتعلق بالوضع في ليبيا والسودان والصومال، شدد الجانبان على ضرورة حماية سيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، مع إدانة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي السورية والمطالبة بوقفها فورا.