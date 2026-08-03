حرائق غابات جديدة في إسبانيا واليونان

وأفادت أنباء بأن الحريق يشتعل في أودية شديدة الانحدار بالقرب من قرية سينيت، وتم الدفع بخمس طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق للمساعدة في إخماد النيران. وذكرت وكالة يوروبا برس للأنباء، أن أعلى نقطة بلغتها النيران تقع على ارتفاع نحو 2300 متر.
وحتى الآن، لم تستدع الأوضاع إجلاء أي شخص. وفي مقاطعة كاثيريس، الواقعة غربي إسبانيا، اندلع حريق في شاحنة، وسرعان ما امتدت ألسنة اللهب إلى الغطاء النباتي المحيط بها. وتم إجلاء أكثر من 800 من سكان قريتي كاساس دي ميلان وجريمالدو بسبب الحريق.
وتعهد رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بتقديم دعم حكومي للأشخاص، الذين دمرت منازلهم أو تضررت بسبب حرائق الغابات الصيفية المدمرة التي تجتاح معظم مناطق البلاد. ويواصل رجال الإطفاء باليونان، جهود مكافحة حريق غابات واسع النطاق غرب أثينا.
وتواجد المئات من فرق التعامل مع الطوارئ في موقع الحريق طوال الليل في جبال كيثايرون، مدعومين بمركبات عسكرية ومتطوعين ومعدات ثقيلة. ومع طلوع النهار، استأنفت مروحيات وطائرات إخماد الحرائق العمليات.
وأعلن الحاكم بوب فيرجسون حالة الطوارئ على مستوى الولاية وحظر إشعال النيران. وقال المسؤولون إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو وفيات مرتبطة بالحريق حتى الآن. وقالت رئيسة البلدية، ليزا براون، إنه تم إخلاء بعض المنشآت الرئيسية في سبوكان، بما في ذلك محطات معالجة المياه ومحطة لتوليد الطاقة من النفايات ومستشفى تابع لوزارة شؤون المحاربين القدامى.