حرائق غابات جديدة في إسبانيا واليونان

أفادت السلطات المحلية، أمس، باندلاع حريقي غابات جديدين في إسبانيا. وأعلنت خدمة الإطفاء المحلية، في منشور على منصة إكس، أن الرياح القوية أعادت إشعال حريق غابات بالقرب من مدينة ليدا، في إقليم كتالونيا، وتسببت في انتشاره إلى مناطق أخرى.

وأفادت أنباء بأن الحريق يشتعل في أودية شديدة الانحدار بالقرب من قرية سينيت، وتم الدفع بخمس طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق للمساعدة في إخماد النيران. وذكرت وكالة يوروبا برس للأنباء، أن أعلى نقطة بلغتها النيران تقع على ارتفاع نحو 2300 متر.

وحتى الآن، لم تستدع الأوضاع إجلاء أي شخص. وفي مقاطعة كاثيريس، الواقعة غربي إسبانيا، اندلع حريق في شاحنة، وسرعان ما امتدت ألسنة اللهب إلى الغطاء النباتي المحيط بها. وتم إجلاء أكثر من 800 من سكان قريتي كاساس دي ميلان وجريمالدو بسبب الحريق.

إلى ذلك، أمرت السلطات اليونانية بإخلاء منطقة صناعية ونحو ست قرى تقع بالقرب من بلدة ميجارا غرب أثينا، أمس، بينما يواصل نحو 500 من رجال الإطفاء جهودهم لليوم الثالث على التوالي، لاحتواء حريق هائل أدى إلى تدمير آلاف الهكتارات من الغابات وعشرات المنازل.

وتعهد رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بتقديم دعم حكومي للأشخاص، الذين دمرت منازلهم أو تضررت بسبب حرائق الغابات الصيفية المدمرة التي تجتاح معظم مناطق البلاد. ويواصل رجال الإطفاء باليونان، جهود مكافحة حريق غابات واسع النطاق غرب أثينا.

وتواجد المئات من فرق التعامل مع الطوارئ في موقع الحريق طوال الليل في جبال كيثايرون، مدعومين بمركبات عسكرية ومتطوعين ومعدات ثقيلة. ومع طلوع النهار، استأنفت مروحيات وطائرات إخماد الحرائق العمليات.

في الأثناء، قال مسؤولون بولاية ​واشنطن، إن حرائق الغابات التي اجتاحت ‌أكثر ​من ربع مليون فدان في الولاية أدت إلى عمليات إجلاء واسعة النطاق وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سبوكان.

وأعلن الحاكم بوب فيرجسون حالة ⁠الطوارئ على مستوى الولاية وحظر إشعال النيران. وقال المسؤولون إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات ‌أو وفيات مرتبطة بالحريق حتى الآن. وقالت رئيسة البلدية، ليزا براون، إنه ‌تم إخلاء بعض المنشآت الرئيسية في سبوكان، ‌بما في ذلك محطات معالجة ‌المياه ومحطة لتوليد الطاقة ‌من النفايات ومستشفى تابع لوزارة شؤون المحاربين ​القدامى.