السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط تحذّر من احتمال حدوث تصعيد

حذرت السفارات الأمريكية في عدد من عواصم الشرق الأوسط المواطنين الأمريكيين من "تصعيد غير متوقع" في الحرب، وحثّتهم على الاستعداد للمغادرة.

وجاء في تنبيه أمني نشرت البعثات الأمريكية في عمّان والقدس وبغداد نسخا منه على وسائل التواصل الاجتماعي، "ينبغي على الأمريكيين في المنطقة التفكير في المغادرة، أو الاستعداد للمغادرة في حال حدوث تصعيد".

ودعت البعثات الأمريكية مواطنيها إلى التحقّق من تفاصيل الرحلات الجوية واتباع إرشادات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية.

وأضافت "ينبغي على المواطنين الأمريكيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط توخّي الحذر والتحلي باليقظة، والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي بصورة متقطعة وحدوث اضطرابات في السفر".

وطُلب من الأمريكيين الموجودين في الأردن عدم التوجّه إلى القواعد العسكرية الأمريكية هناك، والتي تعرّضت أخيرا لهجمات إيرانية، فيما نُصح الأمريكيون في إسرائيل بتحديد أقرب ملجأ يحميهم من القصف.

وجاء في منشور على موقع السفارة الأمريكية في القدس "لا يمكن التنبؤ بتصرفات النظام الإيراني، وفق ما أظهرته إجراءاته الأخيرة بشنّ هجمات على مناطق في الشرق الأوسط من دون إنذار مسبق أو مبررات واضحة، وتوسيعها لتشمل مناطق لم تكن ضمن أهدافه سابقا، مثل مصر".