ترامب: تلقيت إفادة بما جرى في مصر

قال ​الرئيس ⁠الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن إدارته تلقت إفادة بما جرى في مصر.

وأوضح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه "تلقى إفادة بشأن ​هجوم ‌بطائرة مسيرة استهدف ​ناقلتين قبالة سواحل مصر".

وفي وقت سابق أفادت وزارة البترول المصرية، الأربعاء، بوقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، وقد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع.

وأوضحت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن فرق الطوارئ تواصل مع الجهات الفنية المختصة استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأكدت وزارة البترول في بيان وقوع "حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط وقد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة"، مشيرة إلى أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية".