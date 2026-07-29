ترامب: سنقصف إيران بشدة





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقصف إيران بشدة، مشيرا إلى أنه تم إطلاعه على ما حدث في مصر.



وكان حريق نشب بسفينتين لمعالجة وتخزين الغاز الطبيعي في ميناء دمياط بشمال مصر الأربعاء دون وقوع إصابات، بحسب ما أفادت وزارة البترول المصرية دون أن تحدد سبب الحريق.

وأكدت وزارة البترول في بيان وقوع "حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط وقد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة"، مشيرة إلى أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية".

وأضافت أنه "جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على تداعيات الموقف".

وأوردت شركة كبلر للأمن البحري أن "انفجارا" في محطة دمياط للغاز الطبيعي أدى إلى "تعطيل العمليات.. بعد إلحاق أضرار بوحدة التخزين وإعادة التغييز العائمة (إنرغوس وينتر) وناقلة الغاز الطبيعي المسال (غازلوغ سالم)".