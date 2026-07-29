مقتل 5 مستشارين من الحرس الثوري في الضربات الأمريكية السعودية على العراق

أعلنت الأربعاء ميليشيا "الحشد الشعبي" مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات الأميركية السعودية على العراق.

وقال مسؤولان لوكالة فرانس برس إن من بين القتلى خمسة مستشارين إيرانيين لدى الحشد قضوا في ضربة على محافظة ديالى بوسط البلاد.

وشاهد مراسلون لوكالة فرانس برس في بغداد خلال تغطية مراسم تشييع ضحايا الضربات، خمسة نعوش ملفوفة بالأعلام الإيرانية.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت فجر الأربعاء أنها نفذت مع القوات المسلحة السعودية "ضربات دقيقة في العراق"، استهدفت "موالين لإيران كان الحرس الثوري الايراني قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية".

من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الضربات "نُفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية"، حسبما نقل عنه مراسل لشبكة "فوكس نيوز".

وكانت وزارة الدفاع السعودية أكّدت الضربات وأعلنت في بيان على إكس أن المملكة شنت بالتنسيق مع الولايات المتحدة هجوما على "ميليشيات إرهابية موالية لإيران" في العراق تتهمها الرياض بهجمات استهدفت منشآتها النفطية مؤخرا.