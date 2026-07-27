وزير خارجية لبنان: "حزب الله" إيراني في الجوهر وعقيدته تتجاوز الإطار الوطني





أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، يوسف رجي، أن "حزب الله" يُعد تنظيماً إيراني الهندسة والجوهر، مبيناً أن عقيدته تتجاوز الأطر الوطنية اللبنانية لتتبع أجندات إقليمية.

وأوضح الوزير رجي، في تصريحات له، أن نزع سلاح "حزب الله" وكافة الميليشيات والتنظيمات الموالية له ليس إملاءً خارجياً، بل هو مطلب لبناني بحت يهدف إلى تمكين الدولة من استعادة سيادتها وبناء بلد طبيعي تسوده سيادة القانون.

وأشار إلى أن الحزب يمارس ترهيباً علنياً على النواب والقضاة، وقد تغلغل على مدى العقود الأربعة الماضية في مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية والاقتصادية.

وشدد رجي على أنه لا يمكن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب قبل نزع سلاحه بالكامل وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته النواة والوحيدة على كافة الأراضي اللبنانية.