نتانياهو يتحدى ممداني: سأسافر إلى نيويورك

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه يعتزم السفر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بغض النظر عن الصدام مع عمدة المدينة زهران ممداني بشأن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقال نتانياهو في برنامج «صنداي مورنينج فيوتشرز» على شبكة فوكس نيوز:

«أعتزم الحضور وقول الحقيقة، وأتحدث باسم إسرائيل والتحالف الإسرائيلي الأمريكي من منصة الأمم المتحدة». وشدد نتانياهو على أنه لا يزال يعتزم حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء كلمة باسم إسرائيل من على منبر المنظمة الدولية.

وتراجع ممداني الأسبوع الماضي عن تعهده بتنفيذ مذكرة الاعتقال، معترفاً بأنه يفتقر إلى السلطة القانونية. وفي الفيديو نفسه، وصف نتانياهو بأنه مجرم حرب مسؤول عن إبادة جماعية مروعة ضد الشعب الفلسطيني وغير مرحب به في مدينة نيويورك.

وانتقد نتانياهو ممداني في تصريحاته على شبكة فوكس نيوز أمس، قائلاً إن عمدة المدينة يروج لاتهامات كاذبة، ويتسبب في تقسيم سكان نيويورك ويثير الكراهية.

وتراجع ممداني عن موقفه بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، إن نتانياهو لن يتم اعتقاله في الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال على الرغم من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية.

إلى ذلك، قال المحامي آلان ديرشوفيتز، عضو فريق الدفاع القانوني لنتانياهو، إن ممداني سيواجه الاعتقال إذا حاول عرقلة زيارة نتانياهو المرتقبة إلى المدينة، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

دفاع

وأضاف ديرشوفيتز، أنه مستعد للدفاع عن نتنياهو في حال اتخاذ أي إجراءات لمنع وصوله أو إعاقة مشاركته، قائلًا: «إذا فعل ممداني أي شيء للتدخل في وصول بيبي نتانياهو إلى نيويورك وإلقائه الخطاب، فسيتم اعتقاله».

وقال ديرشوفيتز إن أي محاولة من جانب ممداني لاتخاذ إجراءات ضد نتانياهو ستخالف القوانين الأمريكية التي توفر حماية للمسؤولين الأجانب خلال زياراتهم الرسمية إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن القادة المشاركين في فعاليات الأمم المتحدة يتمتعون بحماية قانونية أثناء وجودهم في البلاد.