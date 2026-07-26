ترامب يمنح المفاوضات مع إيران فرصة جديدة

صرّح سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة الأحد بأن الرئيس دونالد ترامب يمنح المفاوضات مع إيران "بعض المجال"، بعد ليلتين لم توجه خلالهما ضربات.

وقال السفير مايك والتز لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" إن الولايات المتحدة تظل "على أهبة الاستعداد" لشن المزيد من الضربات، وأنه "تم إرسال المزيد من الموارد العسكرية إلى المنطقة"، إلا أن ترامب "يمنح المحادثات بعض المجال، فهو يفسح لها هامشا بسيطا".

قبل الجمعة، كان الجيش الأميركي قد أعلن عن شن ضربات ضد إيران على مدى 13 ليلة متتالية، ما شكل أوسع عمليات قتالية منذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أبريل.