مقتل فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة





قُتل مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون ، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) عن مصادر طبية قولها إن "مواطنين استشهدا ، أحدهما متأثرا بجروحه، وآخرين أصيبوا ، جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع، في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة غزة ، فيما أطلق الجنود قنابل دخان شمال المدينة، بالتزامن مع عمليات نسف لمبانٍ سكنية في شمال غرب القطاع.

كما واصلت القوات الإسرائيلية تفجير المنازل في المناطق الجنوبية من مدينة غزة، وسط قصف مدفعي استهدف المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح.

وفي خان يونس، كثفت طائرات الاستطلاع تحليقها في أجواء المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال المناطق الشرقية منها.