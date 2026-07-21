سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية إنشاء بعثة للاتحاد في مسقط

وقع معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان وكايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، اليوم، اتفاقية إنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في سلطنة عُمان.

وتوفر الاتفاقية الإطار القانوني اللازم لإنشاء وتشغيل بعثة الاتحاد الأوروبي في مسقط، بما يمهد لافتتاحها في أقرب وقت ممكن.

وأكدت كايا كالاس، خلال مراسم التوقيع، أن افتتاح بعثة الاتحاد الأوروبي في مسقط يمثل محطة مهمة في مسار العلاقات مع سلطنة عُمان ورسالة واضحة تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز حضوره وشراكاته مع دول الخليج.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى تعيين سفير له لدى سلطنة عُمان في أقرب فرصة، والعمل على توسيع الحوار السياسي وتعزيز مجالات التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى استكمال الترتيبات الخاصة بافتتاح البعثة، بما يعكس مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسلطنة عُمان.