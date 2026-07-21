ورشة حول دراسة "تعزيز الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون"

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، ورشة عمل حول "دراسة تعزيز الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون"، في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الصادرة عن اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى.

ونقل سعادة الأستاذ خالد آل الشيخ، مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة، ونائب رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى، في مستهل الورشة، تحيات معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى المشاركين، وتمنيات معاليه بنجاح أعمال الورشة، وأن تسهم مناقشاتها ومرئياتها في دعم إعداد الدراسة والوصول إلى نتائج عملية قابلة للتنفيذ.

واستهل سعادة المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة، فعاليات الورشة بالشكر لفريق الأمانة العامة على تنظيم هذه الورشة التي تهدف إلى تعزيز دور الربط الكهربائي في أمن الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون، والدور المستقبلي للهيئة في ظل التحديات والتطورات في المنطقة، ثم قدم جهاز الإدارة التنفيذية للهيئة عرضا بدور الربط الكهربائي الخليجي في تعزيز ودعم أمن الطاقة وتجارة الطاقة وخطط وآليات الهيئة في التعامل مع الأزمات والطوارئ ومشاريع وخطط تعزيز وتوسعة الربط الكهربائي إلى جانب الاستدامة المالية لهيئة الربط الكهربائي من خلال تطوير النموذج المالي والخطة المالية.

وأكد المشاركون، في ختام أعمال الورشة، أهمية مواصلة التنسيق بين الأمانة العامة وهيئة الربط الكهربائي والاستفادة من الخبرات الموجودة فيها وتشكيل فريق عمل مشترك لإعداد دراسة تعزيز الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير النماذج الاقتصادية.

وناقش الاجتماع الخطوات المقبلة للتعاون المشترك في سبيل عمل الدراسة.