الكويت: العدوان الإيراني الآثم يتسبب في خروج وحدات توليد كهرباء عن الخدمة

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، إخراج عدد من وحدات توليد الكهرباء عن الخدمة جراء عدوان إيراني.

وأفادت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية في بيان بأنه "في ظل استمرار اعتداءات العدوان الإيراني الآثم... تعرضت مساء أمس عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجمات، لليوم الرابع على التوالي، أسفرت عن اندلاع حرائق في عدد من مرافقها". وأكدت إخماد حرائق اندلعت في المنشآت، وبدء العمل على إصلاحها وتأهيلها، مشيرة الى "إخراج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة طبقا للإجراءات التشغيلية الاحترازية المتبعة".