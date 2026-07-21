هيئة بريطانية: استهداف ناقلة نفط بمقذوف قبالة سواحل عُمان

أفادت هيئة بحرية بريطانية الثلاثاء، بأن "مقذوفاً مجهولاً" أصاب ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عُمان.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها "تلقت بلاغات متعددة تفيد بتعرض ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز".

وأضافت الهيئة أن الحادث "وقع على بعد ثمانية أميال بحرية شمال شرق منطقة ليما في سلطنة عُمان".

وأوضحت الهيئة أن مسؤول الأمن ‌في شركة الناقلة أفاد بإجلاء الطاقم ولجوئه إلى قارب نجاة، ولم ترد أنباء عن أي آثار ‌بيئية.

وأعلن الجيش ​الأمريكي ‌انتهاء ​أحدث جولة من الضربات على إيران، مشيرا إلى استهدافه مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي إيرانية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية ذلك في منشور ⁠على مواقع التواصل الاجتماعي.

* قال الجيش الأمريكي إن أحدث جولة من الضربات الأمريكية على إيران استمرت نحو خمس ساعات، في الليلة العاشرة ‌على التوالي من تلك الهجمات.