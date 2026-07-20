أمريكا: بدء موجة جديدة من الهجمات على إيران

أفادت تقارير لصحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين ومصادر أمريكية، بأن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقاً ضد إيران. وتزامن ذلك مع قيام وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بزيادة عدد طائراتها العسكرية في الشرق الأوسط، حيث شملت التعزيزات إرسال مقاتلات من طراز "إف-16" من ألمانيا و"إف-35" الشبحية من بريطانيا، بالإضافة إلى قرار أمريكي بنشر طائرات للتزود بالوقود جوًا في قواعد إسرائيلية.

وفي المقابل، حذر مسؤول أمريكي مطلع من تداعيات هذا التوسع، مشيراً إلى أن تراجع مخزونات ذخائر الدفاع الجوي والأسلحة بعيدة المدى، وصعوبة إرسال المزيد من القوات بسبب أضرار القتال، قد يحدان من سلامة واستمرار العمليات العسكرية؛ وأضاف قائلاً: "لا نملك ما يكفي لمواصلة العمليات بأمان، ولا أعتقد أن البيت الأبيض يدرك ذلك".

من جهة أخرى، بدأت أمريكا موجة جديدة من الهجمات على إيران لليلة التاسعة على التوالي.